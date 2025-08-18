Pippo Baudo, l'emozione di Katia Ricciarelli: "Sarà sempre nel mio cuore"

A "Zona Bianca" il ricordo della cantante, sposata con il presentatore dal 1986 al 2007
© Da video
Lo shock e la sensazione di aver perso un punto di riferimento. È lo stato d'animo descritto da Katia Ricciarelli di fronte alla morte dell'ex marito Pippo Baudo, scomparso a Roma all'età di 89 anni. Ospite in collegamento telefonico durante la puntata speciale di "Zona Bianca" dedicata al simbolo della televisione italiana, la cantante non ha nascosto lo smarrimento vissuto di fronte alla triste notizia e afferma: "Sarà sempre nel mio cuore".
"Sono ancora scioccata. Anche se non ci si vedeva, quando ci siamo visti nel 2019 all'arena di Verona per assistere a "La traviata" ci siamo abbracciati senza neanche parlare. Una cosa bella che non dimenticherò mai. Questo mi ha commossa, questo si fa solo con le persone con le quali c'è stata una storia e ancora si vogliono bene", ha esordito Katia Ricciarelli nel programma condotto da Giuseppe Brindisi.
Quindi, si è soffermata sulle passioni dell'immenso Pippo Baudo, con il quale la donna fu sposata dal 1986 al 2007: "Lui amava moltissimo la musica e la mia musica, l'opera. Era un grande appassionato, si divertiva da morire e poi si poteva parlare di tutto con lui, questo è importante".
"Pippo sarà sempre con me, sono sicura di questo - ha proseguito ancora -. Adesso sono impaurita perché se n'è andato lui e non ho più nessuno. Prima, anche se non ci si vedeva, io avevo un riferimento, adesso non ho più nessuno, io vivo con un cagnolino e questo è tutto. Per altro, il destino, il mio cagnolino è stato ricoverato in clinica veterinaria, deve fare il secondo intervento alla spina dorsale. Anche questo mi ha scioccata, tutto in un giorno.
Commenti (0)