Pippo Baudo e la gag con Massimo Troisi: "Tu piaci alle donne, come te lo spieghi?"

Mentre il mondo della televisione e l'Italia intera piange la scomparsa di Pippo Baudo, morto a Roma all'età di 89 anni, si susseguono tantissimi ricordi e momenti diventati iconici. Tra questi non si può non citare la gag improvvisata insieme a Massimo Troisi nel 1985.



Ospite a "Domenica In", l'attore nato a San Giorgio a Cremano fu accolto da Baudo con una domanda che diede il via a un momento molto particolare. "Tu piaci alle donne, come te lo spieghi?", aveva chiesto il conduttore, preso così di mira dalla spontanea comicità di Troisi.



"Non me lo spiego, è una cosa normale. Un uomo piace alle donne. Se mi avessi detto: 'Abbiamo ricevuto un sacco di telefonate di cavalli e gli piace Troisi', allora dici come te lo spieghi?", aveva risposto Troisi provocando le risate del pubblico e dello stesso Baudo.