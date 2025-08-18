Logo Tgcom24
Speciale Addio a Pippo Baudo, è morto "l'uomo che inventò la televisione"
MOMENTO CULT

Pippo Baudo e la gag con Massimo Troisi: "Tu piaci alle donne, come te lo spieghi?"

"Zona Bianca" ha riproposto un momento di pura comicità, in onda a "Domenica In" 1985, entrato nella storia della televisione italiana

18 Ago 2025 - 09:45

Mentre il mondo della televisione e l'Italia intera piange la scomparsa di Pippo Baudo, morto a Roma all'età di 89 anni, si susseguono tantissimi ricordi e momenti diventati iconici. Tra questi non si può non citare la gag improvvisata insieme a Massimo Troisi nel 1985.

Ospite a "Domenica In", l'attore nato a San Giorgio a Cremano fu accolto da Baudo con una domanda che diede il via a un momento molto particolare. "Tu piaci alle donne, come te lo spieghi?", aveva chiesto il conduttore, preso così di mira dalla spontanea comicità di Troisi.

"Non me lo spiego, è una cosa normale. Un uomo piace alle donne. Se mi avessi detto: 'Abbiamo ricevuto un sacco di telefonate di cavalli e gli piace Troisi', allora dici come te lo spieghi?", aveva risposto Troisi provocando le risate del pubblico e dello stesso Baudo.

