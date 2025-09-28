Katia Ricciarelli su Pippo Baudo: "Non sono stata rispettata come donna e moglie"

A "Verissimo" l'ex moglie del presentatore: "C'è chi sapeva tutto e non ha mai detto nulla"
© Da video
Katia Ricciarelli torna a "Verissimo" dopo il clamore suscitato dalle sue recenti dichiarazioni sulla scomparsa di Pippo Baudo, rilasciate proprio nel salotto di Canale 5 qualche settimana fa. "Mi hanno detto di non dirle certe cose, ma io devo. Quando ero ancora la signora Baudo certe cose strane non mi andavano giù e ho fatto una cosa che non dovevo fare…", racconta.
"Chiamai un investigatore privato e venne fuori che aveva intestato due appartamenti alla sua segreteria, ci rimasi malissimo. Lui mi rispose che era una brava segreteria, se lo meritava perché fedele, questa frase non l'ho mai capita" prosegue Katia Ricciarelli. "Se non c'era nulla di male poteva dirmelo, come di suo figlio Alex. Ho scoperto che aveva un figlio solo dopo il matrimonio, avrei voluto saperlo prima, glie lo avrei perdonato. Non sono stata rispettata come donna e come moglie e c'è chi sapeva tutto e non ha mai parlato" continua.
E sulle recenti dichiarazioni di Giancarlo Magalli ha aggiunto: "Adesso è tra quelli che sparlano della sottoscritta ma la verità è che dovrebbe stare zitto e non parlare più. Pensasse ai cavoli suoi, lui non è al corrente di tante cose, come io delle sue, e non deve sparlare di me. È una persona cattiva".
