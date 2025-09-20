Pippo Baudo, il figlio Alex: "Basta pettegolezzi, mio padre deve riposare in pace"

A "Verissimo" Alex Baudo parla dopo il clamore mediatico scatenato con la scomparsa di suo padre: "Lo ricorderò sempre come una persona buona"
A "Verissimo" Alex Baudo, figlio di Pippo Baudo scomparso a 89 anni il 16 agosto, ricorda l'amato papà e lancia un appello dopo il clamore mediatico sull'eredità: "Basta pettegolezzi sui giornali, mio padre deve riposare in pace", dice nello studio di Silvia Toffanin.
"Ho scoperto di essere figlio di Pippo Baudo a trent'anni,” - racconta Alex - "Sono cresciuto con mia madre e Tullio, quando si è ammalato è stato lui a decidere di farmi sapere la verità. A dirmelo poi sono stati i miei fratelli" confida. E prosegue: "Non ero completamente sorpreso, Pippo frequentava casa nostra, a tavola aveva il suo posto assegnato. L'ultima volta che l'ho visto avevo 12 anni e con mia madre stavamo per trasferirci in Australia, poi l'ho rivisto a trent'anni quando ho scoperto che era mio padre. Il ricordo che ho di lui è quello di una persona buona e dalla battuta sempre pronta, quasi come un comico. Lo ringrazio di tutto, come prima cosa per la vita".
"Il nostro primo incontro fu emozionante, mi mise subito a mio agio. Ai tempi Pippo era sposato con Katia Ricciarelli con la quale oggi ho un rapporto sincero e affettuoso. Mi è molto simpatica, è una signora con molta ironia" conclude.
