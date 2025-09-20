Pippo Baudo, il figlio Alex: "Basta pettegolezzi, mio padre deve riposare in pace"

"Ho scoperto di essere figlio di Pippo Baudo a trent'anni,” - racconta Alex - "Sono cresciuto con mia madre e Tullio, quando si è ammalato è stato lui a decidere di farmi sapere la verità. A dirmelo poi sono stati i miei fratelli" confida. E prosegue: "Non ero completamente sorpreso, Pippo frequentava casa nostra, a tavola aveva il suo posto assegnato. L'ultima volta che l'ho visto avevo 12 anni e con mia madre stavamo per trasferirci in Australia, poi l'ho rivisto a trent'anni quando ho scoperto che era mio padre. Il ricordo che ho di lui è quello di una persona buona e dalla battuta sempre pronta, quasi come un comico. Lo ringrazio di tutto, come prima cosa per la vita".