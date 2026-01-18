Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
A "Verissimo"

Nancy Brilli e l'amore: "Ci sono stati degli incontri ma mi annoio"

A "Verissimo" l'attrice: "Devo abbassare le aspettative, sono anche diventata un po' zitella"

18 Gen 2026 - 18:38
© Da video

© Da video

Nel salotto di "Verissimo" Nancy Brilli parla del rapporto con l'amore e alla domanda della conduttrice se c'è qualcuno o meno nella sua vita scherza intonando la strofa di una canzone. "Ci sono stati degli incontri ma una noia. Sarà che devo cominciare ad abbassare le aspettative e accontentarmi un po' di più" ha detto con ironia l'attrice.

"Sarà che dopo un po' che stai da sola diventi anche un po' zitella - prosegue - ho bisogno di respiro. Esisterà questo povero disgraziato che mi capiterà tra le mie grinfie? Nel frattempo conduco una vita da single e devo dire che mio figlio è molto preoccupato. Mi fa il terzo grado, sta facendo un po' la suocera" ha concluso Nancy Brilli. 

Leggi anche

Celeste Covino sulla sorella Ada malata di SLA: "Siamo legate da un brutto destino"

Federica Pellegrini sulle convulsioni della figlia: "Paura incredibile, tanti genitori come noi"

nancy brilli
verissimo