Celeste Covino sulla sorella Ada malata di SLA: "Siamo legate da un brutto destino"

"Quel giorno ci siamo promesse che se la malattia avesse preso il sopravvento saremmo state noi a combatterla, anche attraverso il suicidio medicalmente assistito. Oggi Ada è lucida ma ha bisogno di ogni cosa, come un bambino. I tuoi bisogni non sono più tuoi, ed è una cosa molto brutta quando qualcuno dall'esterno, come una commissione medica, ti dice che "non stai soffrendo abbastanza per il suicidio assistito". Ci hanno umiliate, è stato un momento molto difficile ma abbiamo fatto ricorso e ottenuto l'ok, ora ci manca una seconda e ultima comunicazione dello screening previsto sul farmaco da usare" ha concluso.