La Sla? Potrebbe essere di origine autoimmune

La Sla è una malattia neurodegenerativa che comporta la progressiva perdita dei motoneuroni, ovvero le cellule nervose cerebrali e del midollo spinale responsabili dell'attività di stimolazione dei muscoli volontari e dunque dell'esecuzione del movimento. La morte di queste particolari cellule avviene gradualmente, in un lasso di tempo che può andare da diversi mesi a diversi anni, e la gravità può variare molto da un paziente all'altro. Prevalentemente la Sla esordisce a 50-65 anni, ma può interessare anche persone di altre età e la sua incidenza cresce con l'aumentare dell'età. "A lungo è stato ipotizzato che un processo autoimmune, che coinvolge specifiche cellule T, medi la rapida perdita di neuroni durante la malattia. Tuttavia non è stata riportata nessuna prova diretta di questa risposta" affermano gli studiosi.