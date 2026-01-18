Federica Pellegrini sulle convulsioni della figlia: "Paura incredibile, tanti genitori come noi"

A "Verissimo" la campionessa insieme al marito Matteo Giunta: "I medici ci hanno rassicurato che le convulsioni febbrili hanno un loro corso"
Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ospiti a "Verissimo", rivelano di aspettare una bambina e ripercorrono insieme a Silvia Toffanin i giorni in cui la loro primogenita Matilde era in ospedale a cause delle convulsioni febbrili. "Io stavo rientrando dal campionato europeo di Dublino quando Federica mi ha chiamato in lacrime dicendo che stava andando in ospedale con la piccola. Mi trovavo a pochi km da casa" ha raccontato Matteo Giunta.
"Sono momenti difficili, ti senti completamente impotente. Fortunatamente all'ospedale di Negrar c'è un equipe bravissima e quando siamo arrivati lì, ci siamo subito sentiti sollevati. Sapevamo di essere in buone mani" ha proseguito. "Non credevamo fosse una cosa così comune, invece ci sono molti genitori come noi. Il problema di Matilde è che quando le sale la febbre in breve tempo il suo sistema immunitario va in blocco per difesa. Esternamente però non pensi che sia una protezione verso se stessa perché la vedi irrigidirsi e spegnersi, una paura davvero incredibile. Sono pochi secondi che sembrano un'eternità" ha aggiunto Federica Pellegrini.
"I medici ci hanno rassicurato che le convulsioni febbrili hanno un loro corso, l'importante è che non superino una certa tempistica. Noi la monitoriamo ovviamente ogni volta che ha la febbre ma quello che abbiamo vissuto sono stati davvero dei brutti momenti, abbiamo visto Matilde girare gli occhi indietro e non risponderci per pochi secondi" ha concluso la campionessa.