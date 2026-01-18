Federica Pellegrini sulle convulsioni della figlia: "Paura incredibile, tanti genitori come noi"

"Sono momenti difficili, ti senti completamente impotente. Fortunatamente all'ospedale di Negrar c'è un equipe bravissima e quando siamo arrivati lì, ci siamo subito sentiti sollevati. Sapevamo di essere in buone mani" ha proseguito. "Non credevamo fosse una cosa così comune, invece ci sono molti genitori come noi. Il problema di Matilde è che quando le sale la febbre in breve tempo il suo sistema immunitario va in blocco per difesa. Esternamente però non pensi che sia una protezione verso se stessa perché la vedi irrigidirsi e spegnersi, una paura davvero incredibile. Sono pochi secondi che sembrano un'eternità" ha aggiunto Federica Pellegrini.