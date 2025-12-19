Federica Pellegrini è incinta, annuncio social a sorpresa

La campionessa di nuoto e il marito Matteo Giunta avranno presto un'altra figlia dopo Matilde
© Tgcom24
"Piovono Polpette" scrive Federica Pellegrini sui social per accompagnare una foto inequivocabile. La sua pancia nuda, circondata dalle sue mani, da quelle del marito Matteo Giunta e della loro primogenita Matilde. Il resto del messaggio svela anche che sarà un fiocco rosa: "Ti aspettiamo piccolina", si legge infatti.
L'annuncio della gravidanza di Federica Pellegrini è arrivato inaspettato. Quando era incinta di Matilde, la notizia era diventata di dominio pubblico prima ancora che lei e Matto Giunta potessero ufficializzarla. Ora invece hanno saputo mantenere il segreto, sorprendendo tutti con il nuovo annuncio subito prima delle feste di Natale.
Federica Pellegrini è diventata mamma il 3 gennaio 2024. "La genitorialità è un percorso molto potente. Dall’inizio fino ad adesso, che Matilde ha quasi due anni, mi hanno detto: sarà sempre più complicato. Però è stato bello, molto. Non sempre facile, anche tra di noi" ha raccontato al Corriere della Sera. Il parto è stato complicato, ma la felicità è stata immensa… e ora diventerà doppia.