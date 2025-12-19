Federica Pellegrini è incinta, annuncio social a sorpresa

Federica Pellegrini è diventata mamma il 3 gennaio 2024. "La genitorialità è un percorso molto potente. Dall’inizio fino ad adesso, che Matilde ha quasi due anni, mi hanno detto: sarà sempre più complicato. Però è stato bello, molto. Non sempre facile, anche tra di noi" ha raccontato al Corriere della Sera. Il parto è stato complicato, ma la felicità è stata immensa… e ora diventerà doppia.