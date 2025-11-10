Federica Pellegrini: "Durante il parto ho perso il battito della bambina"

Dopo la nascita di Matilde, che ha ereditato il nome dalla bisnonna di sua madre, Federica Pellegrini ha vissuto un momento difficile. "Sono stata vicina alla depressione. Credo sia iniziato tutto da un parto così complicato: quando ho preso la bambina in braccio ero già stanchissima" ha raccontato. "I primi due mesi sono stati molto difficili. La prima notte in ospedale, guardando mia mamma, mi sono messa a piangere. Non so perché stessi piangendo, e questa cosa si è protratta nel tempo: sempre la sera, sempre a un certo orario, con accensioni che non capivo neanche da dove venissero. A un certo punto scoppiavo in un pianto dirotto, e non sapevo perché" ha detto. Gestire questa baby blues non è stato semplice per lei, che ora però tira un sospiro di sollievo: "Per fortuna non ho vissuto uno degli effetti della depressione: il rifiuto di mia figlia. Anzi, allattare mi faceva stare meglio; anche se aggiungeva altra fatica. E poi Matilde nei primi due mesi non ha mai avuto sonno".