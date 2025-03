A gennaio 2024 Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati genitori di Matilde. "Mi ci vedo in tribuna a tifare per lei, ma so anche quanto sarebbe pesante essere 'la figlia di'" ha detto la campionessa, spiegando che lei e il marito sperano che la bimba faccia sport, ma che non necessariamente sognano per lei un futuro nel nuoto. Anche se specifica: "L’abbiamo messa in acqua subito perché le passioni vanno tramandate". Del resto la vita della bimba è legata allo sport in acqua già da prima della nascita. Per annunciare di essere incinta, la Divina ha scelto il momento in cui il suo record del mondo dei 200 stile libero è stato battuto dopo 14 anni. "Ho spostato l’attenzione annunciando la mia gravidanza il giorno stesso. Ho giocato d’anticipo" ha spiegato.