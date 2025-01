Federica Pellegrini sulla bulimia: "Ho trovato la forza di chiedere aiuto"

"Più si allungano i tempi per alzare la mano e chiedere aiuto e più serve del tempo per uscirne del tutto", confida la nuotatrice che insiste sulla necessità di abbattere questo tabù che caratterizza soprattutto il mondo dello sport. "Da quando avevo 16 anni ho sempre avuto una psicologa che mi ha seguito in tutte le fasi della mia vita, anche fuori dalla vasca", aggiunge l'atleta che nel 2021 ha detto addio all'agonismo dopo aver disputato 5 Olimpiadi.