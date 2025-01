Paola Di Benedetto e l'amore per Raoul Bellanova: "Mi ha conquistata con un mazzo di rose azzurre"

Nel corso dell'intervista, Paola Di Benedetto ripercorre alcuni momenti difficili della sua vita come durante l'adolescenza dove non sono mancati momenti di crisi. "Vedevo il mio corpo cambiare ed ero rimasta un pò bambina anche perché giocavo con i maschi e non ero abituata a ricevere complimenti sul mio fisico", dice la speaker radiofonica. E aggiunge: "Quando mi sono vista sbocciare c'è voluto del tempo per sentirmi a mio agio".