Fatima Trotta e il provino per "Veline": "Fui prelevata a scuola da mia madre e mia sorella"

"Mia madre e mia sorella mi aspettavano parcheggiate in doppia fila e mi dissero che quel giorno io avrei fatto il provino per Veline", racconta l'attrice partenopea. "Mi hanno letteralmente rapita da scuola e mi sono cambiata in auto nel parcheggio. Avevano pensato a tutto dai tacchi ai trucchi fino alla gonna per l'esibizione", spiega Trotta.