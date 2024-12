Federica Pellegrini è diventata mamma a gennaio 2024: “Per Matilde c’è il taglio cesareo: non potrei fare tatuaggio più potente” dice ricordando la nascita della sua bimba, avuta dal marito Matteo Giunta. “Un cambiamento epocale. Me lo aspettavo, ma non così – confessa la nuotatrice al “Corriere della Sera” - I primi quaranta giorni sono stati durissimi: allattavo, non dormivo, la piccola non si staccava mai da me. Tutti mi dicevano: è il momento più bello! Io invece non ne potevo più”. Prima di allora la “maternità” l’aveva sperimentata solo con i suoi cani: “Avevo già quattro bulldog francesi: Vanessa, Rocky e i loro due cuccioli sopravvissuti. Non faccio paragoni, ma è un po’ come se loro fossero stati i miei primi quattro figli”. Ora che ha aperto le danze con Matilde, vorrebbe anche allargare la famiglia: “Io e Matteo crediamo nella fratellanza, però non ora. Ci serve anche una casa più grande”.