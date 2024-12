Le storie d'amore di Federica Pellegrini sono state sempre molto chiacchierate, tanto che le era stato affibbiata l'etichetta di "mangiauomini". Una cosa che non le ha mai fatto piacere, ma sulla quale oggi è anche disposta a scherzare. A proposito delle sue relazioni passate racconta: "Non violente, qualche parola di troppo nelle prime esperienze sentimentali magari. Io ho avuto altri problemi, tira e molla, tradimenti, mi sono incasinata la vita, sono diventata una macchina da gossip: l’ho usato, mi ha travolto, ora sto alla larga. Appena c’è traccia di gossip taccio", ha spiegato. A proposito del loro addio, Filippo Magnini aveva raccontato in passato: "È stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti… Non era più sicura dell'amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita".