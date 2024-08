Secondo anniversario di nozze per Federica Pellegrini e Matteo Giunta, le dolci dediche social

L'estate 2024 è stata intensa per Federica Pellegrini, che ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi in veste di membro del Cio. Con lei in Francia anche Matteo Giunta e Matilde. Giunta posta una dolce dedica social a Federica Pellegrini In occasione della finale dei 200 stile ai Giochi olimpici, lui aveva postato una dolce dedica social a Federica: "Questa sera per la prima volta dopo 20 anni, nella finale dei 200 stile alle Olimpiadi non ci sarà una corsia con il tuo nome! E niente...fa un certo effetto".