Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno trascorso qualche giorno al mare tra il Lido di Jesolo e Pesaro, dove hanno approfittato per passare un po' di tempo anche con il fratello della ex nuotatrice. La Divina condivide la sua gioia per i primi bagni con la piccola Matilde, nata a gennaio. Federica, nella sua prima estate da mamma, coccola a più non posso la sua piccolina ma non rinuncia nemmeno a qualche scatto più sexy, facendosi fotografare con solo un asciugamano addosso. Il fisico statuario in mostra e un sorriso malizioso hanno conquistato i cuori dei follower.