Fiocco rosa per Giorgia Palmas e Filippo Magnini: è nata Mia

Mamma Giorgia ha ricordato i mesi della gravidanza, vissuti con grande gioia. "È stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti" scrive la Palmas. Ma nulla paragonabile all'emozione di poterla tenere in braccio. ""Mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incrociato i tuoi. Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai desiderare".

La coppia si sarebbe dovuta sposare a maggio ma le nozze sono slittate a causa della pandemia di coronavirus. Adesso si parla di un matrimonio a dicembre ma ancora non c'è nessuna conferma.