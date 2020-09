Giorgia Palmas a pranzo con Filippo e la mamma, prima del parto

Gravidanza agli sgoccioli per Giorgia Palmas in dolce attesa della sua secondogenita. La ex velina e il nuotatore Filippo Magnini aspettano il loro primo figlio insieme e non stanno più nella pelle. Dopo una lunga estate in famiglia tra Sardegna, terra natale di Giorgia, e Pesaro, città di Filippo, la coppia è rientrata a Milano. Stanno sistemando il loro nuovo nido d’amore e tengono aggiornati i follower con storie sui lavori in corso. Eccoli ora durante un pranzo fuori casa con la mamma di lei.