Giorgia Palmas e Filippo Magnini al mare: è sfida tra pance

Lui sfoggia addominali perfettamente scolpiti, lei il pancione di una gravidanza che si appresta a volgere al termine. Tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas al mare in Sardegna la "gara" è aperta. "Non so come farlo capire a Filippo che può fare tutti gli addominali che vuole tanto la pancia più bella quest’estate ce l’ho io", scrive su Instagram l'ex velina. In bikini è strepitosa e il suo compagno non può che darle ragione.

In agosto diventeranno genitori di una bambina e Giorgia, dopo aver accuratamente nascosto il pancione durante i primi mesi di attesa approfittando del lookdown, oggi lo sfoggia con orgoglio. Al mare con Filippo, i genitori di lui e la sua primogenta Sofia, posa in due pezzi e mette in mostra le curve prosperose. La maternità le dona: lo sguardo è luminoso e il sorriso raggiante come non mai.

Mentre la Palmas esibisce il ventre rotondo, Magnini si mette in posa con la tartaruga in bella vista. Addominali perfettamente disegnati e un corpo statuario: Giorigia lo prende in giro e mentre lui esce dall'acqua dopo il bagno lo filma con la musica di "Baywatch" in sottofondo. Presto sarà papà e non sta più nella pelle. Sui social mostra un paio di scarpine e scrive: "Ma davvero sarai così piccolina?" e gli hashtag #tiaspetto e #nonvedolora. Intanto si gode la vacanza in famiglia, felice di lasciare lo scettro di "pancia dell'estate" alla sua compagna.

