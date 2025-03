Federica Pellegrini: "Secondo figlio? Si può fare ma è presto"

Anche se Federica Pellegrini mette la figlia Matilde al primo posto, non per questo rinuncia ai suoi impegni di lavoro. "Sì, ma io sono fortunatissima: posso scegliere. Non sono la regola, dovrebbe essere così per tutte le donne" spiega. Se riesce a farlo è anche perché sa di poter contare sempre su Matteo Giunta, con il quale divide a metà impegni e responsabilità genitoriali. "Mi rendo conto che anche qui non è la norma, anzi. Posso dire che ho sempre cercato un uomo che fosse alla pari, che non avesse bisogno di schiacciarmi per sentirsi più forte, quindi, secondo me, dipende da quello che noi cerchiamo all’inizio della nostra storia, perché poi quando c’è un bimbo di mezzo diventa tutto più complicato", racconta.