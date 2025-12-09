Federica Pellegrini in ospedale con la figlia Matilde: "Convulsioni febbrili, è la terza volta che capita"

Federica Pellegrini ha dato alla luce Matilde il 3 gennaio 2024, nata dall'amore con Matteo Giunta, con cui si è sposata il 27 agosto 2022. "Questa bimba ci ha messo un po’ ad arrivare. Quando ci provi e ci metti qualche mese in più di quello che ti sei messo in testa sembra che non arrivi mai", ha raccontato di recente l'ex nuotatrice al Corriere della Sera. I primi tempi per lei non sono stati semplici: "Sono stata vicina alla depressione. Credo sia iniziato tutto da un parto così complicato: quando ho preso la bambina in braccio ero già stanchissima" ha detto. "La genitorialità è un percorso molto potente... Però è stato bello, molto", ha aggiunto anche.