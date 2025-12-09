Federica Pellegrini in ospedale con la figlia Matilde: "Convulsioni febbrili, è la terza volta che capita"

La ex campionessa di nuoto racconta la paura per le condizioni di salute della bimba avuta da Matteo Giunta
© federica pellegrini
Panico per Federica Pellegrini, in ospedale con la figlia Matilde. "Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente", racconta in un post social la ex campionessa di nuoto, spiegando che era già successo in passato e che lei e Matteo Giunta ora faranno accertamenti per capire meglio di cosa si tratti.
Federica Pellegrini condivide le sue emozioni direttamente dall'spedale Sacro Cuore don Calabria di Negrar, in Veneto. Distesa a letto coccola la sua piccolina, che l'ha fatta tremare di spavento. "Caro diario… Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo" esordisce la Divina. "E’ la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi! Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco… Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava" spiega ai follower.
Federica Pellegrini ha cercato di fare tutto il possibile per mettere in sicurezza la bambina. "L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita) con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura" ha raccontato. "Mia mamma le ha cantato tutte le canzoncine che sapeva in direzione ospedale per tenerla sveglia ed eccoci qui… da ieri. E' arrivato il Pappo diretto dalla Polonia di corsa e siamo qui per lei. Aspettando di tornare a casa", ha aggiunto. E ha concluso "Appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso ovviamente e speriamo non capiti più cuore mio".
Federica Pellegrini ha dato alla luce Matilde il 3 gennaio 2024, nata dall'amore con Matteo Giunta, con cui si è sposata il 27 agosto 2022. "Questa bimba ci ha messo un po’ ad arrivare. Quando ci provi e ci metti qualche mese in più di quello che ti sei messo in testa sembra che non arrivi mai", ha raccontato di recente l'ex nuotatrice al Corriere della Sera. I primi tempi per lei non sono stati semplici: "Sono stata vicina alla depressione. Credo sia iniziato tutto da un parto così complicato: quando ho preso la bambina in braccio ero già stanchissima" ha detto. "La genitorialità è un percorso molto potente... Però è stato bello, molto", ha aggiunto anche.