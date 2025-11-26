Oggi, a distanza di tempo, le loro strade sono definitivamente separate. Filippo Magnini è sposato con Giorgia Palmas, da cui ha avuto una figlia, Mia, nata nel 2020. Federica, invece, ha trovato la serenità accanto a Matteo Giunta, con cui è convolata a nozze nel 2022 e ha avuto la piccola Matilde nel 2024. Insieme hanno anche pubblicato il libro "In un tempo solo nostro", in cui raccontano la loro esperienza di coppia e di genitori. "Diventare genitori non è una passeggiata - ha confidato la Pellegrini - ma quello che mi sta regalando la vita oggi è toccare il cielo con un dito". Un modo per dire che il passato, con le sue ferite e i suoi ricordi, è ormai alle spalle. E che l'unica storia che conta è quella che sta scrivendo ora.