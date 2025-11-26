Dopo le parole di Filippo Magnini a Belve, l'ex campionessa olimpica risponde sul filo dell'ironia all'ex compagno
© Ipa/Tgcom24
Un passato che torna a far parlare di sé, anche dopo anni. Dopo le dichiarazioni di Filippo Magnini durante la sua intervista a "Belve", Federica Pellegrini ha scelto di rispondere con poche parole ma con il tono deciso di chi ha voltato pagina. Oggi la Divina è serena accanto al marito Matteo Giunta, da cui ha avuto la piccola Matilde, e guarda alle polemiche del passato con ironia. "Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere - ha detto nel corso di un'intervista a "La Stampa" -. Ma non voglio aggiungere nulla. Va bene così".
Ospite del programma di Francesca Fagnani, Filippo Magnini aveva parlato a lungo della sua carriera e delle vicende legate al doping, ma anche della sua relazione con Federica Pellegrini. Alla domanda se il loro fosse stato un amore importante?, l'ex nuotatore aveva risposto senza esitazioni: "Un amore molto travagliato, a oggi direi più no che sì. Non c'è stato tanto rispetto nei miei confronti: a parte i primissimi tempi, non è stata una bella storia, no, non mi ha lasciato un bel ricordo. Lei non si è rivelata la persona che pensavo". Parole che avevano colpito per la loro schiettezza e che hanno inevitabilmente riacceso l'attenzione su una storia finita ormai da anni.
La risposta di SuperFede non si è fatta attendere, seppure arriva con garbo e sul filo dell'ironia. Interpellata da "La Stampa", la campionessa ha preferito evitare qualsiasi polemica diretta, limitandosi a una battuta che racchiude tutto il suo distacco: "Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere. Ma non voglio aggiungere nulla. Va bene così". Un modo per chiudere la questione senza alzare i toni.
Federica Pellegrini e Filippo Magnini si erano conosciuti nel 2011, un amore nato in vasca e diventato presto una delle coppie più seguite dello sport italiano. Nel 2013 arrivò la prima rottura, seguita da un ritorno di fiamma nel 2014 e da una nuova separazione definitiva qualche anno dopo. Magnini, all'epoca, aveva raccontato di essere stato lasciato da Federica e di aver sofferto molto: "Non era più sicura dell'amore. Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita". Negli anni non sono mancati momenti di tensione, alimentati anche da vecchi rumor.
Oggi, a distanza di tempo, le loro strade sono definitivamente separate. Filippo Magnini è sposato con Giorgia Palmas, da cui ha avuto una figlia, Mia, nata nel 2020. Federica, invece, ha trovato la serenità accanto a Matteo Giunta, con cui è convolata a nozze nel 2022 e ha avuto la piccola Matilde nel 2024. Insieme hanno anche pubblicato il libro "In un tempo solo nostro", in cui raccontano la loro esperienza di coppia e di genitori. "Diventare genitori non è una passeggiata - ha confidato la Pellegrini - ma quello che mi sta regalando la vita oggi è toccare il cielo con un dito". Un modo per dire che il passato, con le sue ferite e i suoi ricordi, è ormai alle spalle. E che l'unica storia che conta è quella che sta scrivendo ora.