Venerdì Giorgia Palmas ha raccontato di aver subito uno scippo in treno mentre da Milano si stava dirigendo verso Roma. "Un individuo mi ha rubato dal treno (vagone executive) la valigia ed è sceso a Rogoredo dileguandosi" ha raccontato. E poi: "Non vi posso dire la sensazione di smarrimento e la delusione che provo. Oltre al danno per tutto quello che ho perso e al disagio perché non ho quello che mi serviva per oggi. Ero affezionatissima a quella valigia dato che l'avevo da 15 anni, mi ha accompagnato in tante stagioni della mia vita". Il bagaglio era nella cappelliera sopra il suo sedile e lei, quando ha visto qualcuno armeggiare tra le borse, non ha prestato troppa attenzine. Tutto si è svolto in un attimo e l'ex velina non avrebbe avuto modo di reagire. "Ovviamente spero che tutto il ricavato del furto vada solo e soltanto in medicine per il ladro", scrive concludendo il racconto.