Fotogallery - Giorgia Palmas e Filippo Magnini al parco con Mia
© Tgcom24
© Tgcom24
In viaggio da Milano a Roma, la ex velina è stata vittima del furto di una valigia
© Tgcom24
Dopo lo spavento per il furto subito a Milano, Giorgia Palmas ha ringraziato i follower per l'affetto che le hanno dimostrato. In una serie di video social ha espresso la sua gratitudine per le parole di affetto, ma anche le sue perplessità riguardanti la questione sicurezza soprattutto nel capoluogo lombardo. "Diciamo la verità, chi è tra noi donne che va in stazione contenta e tranquilla? Ma io mai nella vita, perché mi sento in pericolo ad ogni passo", confessa nel video e auspica per il futuro maggiori controlli.
"Da quando ho condiviso la storia in cui vi raccontavo che sono stata vittima di uno scippo in una stazione di Milano mi avete scritto davvero tantissimi messaggi di solidarietà e di vicinanza" dice Giorgia Palmas per ringraziare i follower. Racconta di aver ricevuto tante testimonianze di persone che hanno subito la sua stessa sorte, e che molte di queste riguardavano fatti avvenuti a Milano. "Spero davvero che si possano intensificare i sistemi di controllo sui treni, sulla metro… anche partendo dalle stazioni perché tante volte già lì sono i problemi" aggiunge.
Venerdì Giorgia Palmas ha raccontato di aver subito uno scippo in treno mentre da Milano si stava dirigendo verso Roma. "Un individuo mi ha rubato dal treno (vagone executive) la valigia ed è sceso a Rogoredo dileguandosi" ha raccontato. E poi: "Non vi posso dire la sensazione di smarrimento e la delusione che provo. Oltre al danno per tutto quello che ho perso e al disagio perché non ho quello che mi serviva per oggi. Ero affezionatissima a quella valigia dato che l'avevo da 15 anni, mi ha accompagnato in tante stagioni della mia vita". Il bagaglio era nella cappelliera sopra il suo sedile e lei, quando ha visto qualcuno armeggiare tra le borse, non ha prestato troppa attenzine. Tutto si è svolto in un attimo e l'ex velina non avrebbe avuto modo di reagire. "Ovviamente spero che tutto il ricavato del furto vada solo e soltanto in medicine per il ladro", scrive concludendo il racconto.
Se il viaggio di andata è stato problematico, per il ritorno Giorgia Palmas non ha paura di niente. "Oggi in treno viaggio sicura", scrive posando in un video insieme a Filippo Magnini. I due scherzano davanti all'obiettivo e danno prova della consueta complicità. Moglie e marito dal 2021, sono una coppia affiatatissima. Il loro è stato un colpo di fulmine, nato grazie all'intervento di Elena Barolo e Alessandro Martorana che li hanno fatti conoscere. In più occasioni hanno raccontato del loro primo bacio, di notte davanti al duomo. Un inizio romanticissimo di una storia d'amore incredibile.
© Tgcom24
© Tgcom24
Commenti (0)