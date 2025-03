Filippo Magnini: “Con Giorgia Palmas ho costruito tutto”

Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno raccontato a Diletta Leotta come è iniziata la loro storia d’amore. E’ stato il nuotatore a insistere per incontrare la showgirl. "Avevamo un amico in comune, che è anche tuo amico, Alessandro Martorana - ha detto Magnini - Ero andato da lui a fare un vestito e gli dico: ‘Guarda tu mi devi far conoscere Giorgia’. Lei aveva proprio i canoni della donna che piace a me: occhi scuri, mora, le forme dove dovevano essere... Sono onesto, dico: ‘Magari la conosco, è antipatica, non c’è feeling’. Però a livello estetico era lei. Ale subito mi dice: ‘Eh no, adesso no, lascia stare’. Lei era in una fase della vita che stava bene così: lei, Sofi e Polpetta, la cagnolina”.