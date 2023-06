Posa in bikini e fa sgonare i follower con il suo fisico tonico e scolpito. Gli addominali definiti in mostra, il lato B perfetto, le lunghe gambe... e poi quel sorriso radioso che la illumina. Tornata in Sardegna per qualche giorno di vacanza, non potrebbe essere più felice.

Giorgia Palmas si gode qualche giorno di relax in costa Rei, dove è nata e cresciuta. Posa in bikini mentre si gode un drink su una terrazza vista mare o in abiti glamour pronta per la serata e ogni volta scatena i follower che la riempiono di complimenti. La ex velina inquadra anche la piccola Mia, la bambina nata a settembre 2020 dall'amore con Filippo Magnini. Con la piccolina al seguito si gode splendide giornate al mare in perfetto relax. "Non potevo resiste al richiamo del sole", ha scritto a corredo di un'immagine in piscina a Porto Rotondo.

L'amore con Magnini Negli scatti social Giorgia Palmas non mostra solo le curve, ma lascia ben visibili anche molti dei suoi tatuaggi. Tra i tanti spicca la scitta "Filippo" sull'avambraccio, dedicato al marito. Lei e Filippo Magnini stanno insieme da 5 anni e si sono sposati ben due volte: la prima nel 2021 con un rito civile riservato a pochi intimi, poi festa grande a distanza di un anno per il rito religioso. L'anniversario l'hanno festeggiato in Egitto, con una romantica crociera sul Nilo e visita alle Piramidi.



Felici a Milano - Filippo Magnini al momento è lontano per impegni di lavoro. "Arrivoooooo" ha scritto a commento di una delle foto postate da Giorgia Palmas. La coppia vive a Milano insieme alle figlie Mia e Sofia, a due passi da Parco Sempione, meta preferita per le passeggiate con la loro piccola.