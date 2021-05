Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno detto sì: guarda le foto

Buona la terza! Dopo due matrimoni rimandati a causa del coronavirus, Filippo Magnini e Giorgia Palmas sorprendono tutti e dicono sì in gran segreto davanti a pochi invitati. Una cerimonia intima e romantica per diventare finalmente marito e moglie. “C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e sì, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la vita” hanno scritto sui social.

Filippo elegantissimo in smoking nero e Giorgia in tailleur bianco bellissima si sono detti sì a Palazzo Reale a Milano. Pochi scatti social per raccontare una cerimonia molto emozionante con la manina della piccola Mia tra le due fedi della coppia che si è conosciuta tre anni fa e da allora ha visto crescere passione, complicità e intesa.

“Arriverà poi anche il giorno che sì lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico. Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora” hanno aggiunto in un lungo post.

