Giorgia Palmas e Filippo Magnini, è il giorno del sì in chiesa

Questo era il buon proposito di Giorgia Palmas prima del sì. Emozionata, felice e impaziente la ex velinaripete il suo “sì per sempre” a Filippo Magnini in una bella cerimonia religiosa. “Un momento romantico sicuramente ma anche con un valore diverso, importante, in cui noi crediamo” ha detto la Palmas.

A fare da damigelle le due figlie Sofia, la primogenita avuta dall’ex Davide Bombardini, e Mia, la piccolina avuta dal nuotatore. Sofia si è procurata una distorsione alla caviglia proprio pochi giorni prima della cerimonia. “Niente di grave, capita alle ragazze sportive – ha detto Giorgia – Giusto per non farci mancare niente”.

Qualche giorno fa Giorgia Palmas descriveva così i dettagli del suo sì in chiesa. “Fiori pazzeschi, molto presenti, delicati, stupendi” diceva descrivendo l’allestimento floreale delle nozze. “Le bomboniere… non posso svelare nulla, per non rovinare la sorpresa”. I cagnolini della coppia non partecipano al matrimonio come invece speravano i follower: “Sono tranquilli in un posto a loro dedicato, per Polpetta soprattutto sarebbe stato uno stress avendo il suo temperamento da bradipino… Meglio lasciarli tranquilli”.

I due sposini non partiranno subito per il viaggio di nozze. “Sarebbe bello e ci abbiamo fatto un pensiero ma molto probabilmente sarà impossibile farlo a breve – ha spiegato Giorgia ai fan – Abbiamo tanti impegni, soprattutto per Sofi e Mia, dobbiamo seguire tante cose… Vedremo poi comunque”.