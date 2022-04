Giorgia Palmas e Filippo Magnini al parco giochi in attesa delle nozze in chiesa

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si godono un pomeriggio sereno con la loro piccola Mia. Un anno fa si sono sposati con cerimonia civile e tra un mese si diranno sì anche in Chiesa con una festa che si annuncia da favola. Per ingannare l’attesa se la spassano sul trenino al parco-giochi.

Quando hanno deciso di convolare a nozze è scoppiata la pandemia, hanno dovuto rimandare. Per ben due volte. Poi hanno programmato i fiori d’arancio, ma ancora i contagi erano alti e le restrizioni molte, così hanno optato per la sola cerimonia civile, il 12 maggio 2021. Adesso hanno finalmente programmato la festa in grande stile e il sì religioso. Si sposeranno il 14 maggio, la ex velina indosserà l’abito da principessa che sognava (l’anno scorso ha optato per un tailleur pantalone bianco), a farle da testimone ci sarà l’amica Elena Barolo (Magnini ha scelto il suo migliore amico Fabrizio). Accanto agli sposi ci saranno le figlie Sofia, 13 anni, che la Palmas ha avuto dalla precedente relazione con Davide Bombardini, e Mia, 1 anno, avuta dal nuotatore.

Proprio alle figlie dedicano il loro tempo libero, come un bel pomeriggio al parco sulle giostre. “Mia feliciona” scrive Magnini postando una foto sui go-kart. Lui e la sua bimba sono a bordo di una moto della polizia, in versione “Chips” sorridenti e divertiti. Mamma Giorgia li filma e li fotografa, ma poi sale pure lei sul trenino per un tour con i più piccoli. Poi si scatta un selfie tra i fiori di pesco e il marito commenta subito con un bel cuoricino. Innamorati pazzi, Giorgia e Filippo sono prontissimi al sì in chiesa e la cerimonia sarà davvero da favola.

