Giorgia Palmas e Filippo Magnini sui monti, settimana bianca da favola

Tutti bardati per sciare come veri professionisti, Giorgia e Filippo scherzano e si riprendono sulla seggiovia. "Sembriamo Alberto Tomba e Deborah Compagnoni", commenta il campione di nuoto, "Siamo due valanghe azzurre" gli fa eco ironica l'ex velina. In discesa lei si lancia come una saetta e anche suo marito dà prova di vera abilità. Con Sofia si divertono sulle pista, poi portano a passeggio Mia che dorme placida nella carrozzina.

Oltre allo sport, c'è tempo anche per il relax. La Palmas si gode un bel bagno nella piscina riscaldata del resort e posa a bordo vasca come una sirena nel paesaggio imbiancato. Magnini sfodera i muscoli in costume con i piedi nudi sulla neve e scherza: "Alla fine è sempre acqua". Insieme raccontano la loro avventura ad alta quota e il loro amore che fa sciogliere il ghiaccio.

