Giorgia Palmas e Filippo Magnini tra shopping e pausa caffè con la piccola Mia

Ci hanno messo 36 anni per incontrarsi ma ora non si staccano un momento. Giorgia Palmas e Filippo Magnini, sorpresi durante un giro di shopping in città con tanto di pausa caffè e coccole per strada, sono affiatatissimi. Sui social il nuotatore ironizza con amore: “36 anni per incontrarci… ma si può? Non potevi venire a vedere una gara in piscina un po’ prima”. Approfittando di un pomeriggio di sole milanese la coppia si regala una passeggiata in compagnia della piccola Mia.