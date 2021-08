Primi passi per la piccola Mia, papà Filippo Magnini: "Andrai lontano"

Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Che papà premuroso, Filippo Magnini! In spiaggia in Sardegna, dove sono in vacanza con tutta la famiglia, la sua piccola Mia muove i primi passi e lui è lì a guidarla e sostenerla. Mentre la bimba cammina incerta sulla sabbia in direzione del bagnasciuga lui la aiuta e la incoraggia ricompensando le sue fatiche con un bacio. Mamma Giorgia Palmas è orgogliosa di loro.