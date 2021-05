In attesa del viaggio di nozze, Giorgia Palmas si gode le terme… a Milano

Una coppia che ama l’acqua. L’affinità è al massimo livello per Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Entrambi sono nati in città di mare, a Pesaro lui, in Sardegna lei. Lui per lavoro è sempre in piscina, lei adora la spiaggia ma si rilassa anche nelle acque milanesi delle terme. E così, in attesa della luna di miele sulla sabbia sarda, ecco la ex velina in costume da bagno super sexy in città…

Si sono sposati qualche settimana fa con una cerimonia intima e molto romantica. Avevano rimandato il sì per ben due volte, ma questa volta non hanno voluto aspettare oltre. Il rito in Comune è stato riservato a pochi amici e familiari ma presto faranno il bis e questa volta sarà in grande stile con una festa con tutti gli amici. Per la luna di miele andranno in Sardegna, nel mare della Palmas dove ogni anno la ex velina ritorna per trovare amici e famiglia.

Intanto Magnini e la Palmas non si fanno certo mancare delle pause acquatiche dalla quotidianità cittadina. Lui nuota per lavoro, lei si concede un po’ di relax alle terme. Sfodera un costume da bagno intero nero che lascia intravede il décolleté florido e le curve sexy. Si immerge come una sirenetta facendo sognare i follower in attesa di vederla sulla spiaggia con il marito…

