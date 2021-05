Giorgia Palmas racconta tutti i dettagli delle nozze con Magnini: dalle fedi ai testimoni

“Alla cerimonia civile sono ammesse 15 persone e c’erano quindi le nostre famiglie e i testimoni, 15 in tutto”. Giorgia Palmas racconta ai follower tutti i dettagli delle sue romantiche nozze con Filippo Magnini a Milano. I testimoni sono stati Elena Barolo per la sposa e Fabrizio per lo sposo. “Per me Elena con cui condivido parti della mia vita da quasi 20 anni e per Fili il suo migliore amico, a cui è legatissimo”.

Dopo l’unione civile, i Magnini programmeranno anche il rito religioso: “Quando tutta la situazione covid sarà sotto controllo, ci saranno molti vaccinati e la situazione a un certo punto migliorerà… quando per tutti ci sarà di nuovo la serenità, ci diremo sì davanti a Dio e festeggiare avrà un sapore autentico per tutti” ha spiegato Giorgia, che forse sogna un matrimonio anche nella sua Sardegna.

“Sia per me che per Fili era molto importante (il matrimonio, ndr), è una promessa ulteriore che ci siamo fatti, siamo una famiglia e vogliamo esserlo a tutti gli effetti, noi due, Sofia e Mia” ha continuato la ex velina.

Anche la luna di miele è stata rimandata a causa del coronavirus e anche perché Mia è ancora troppo piccola. “Già andare in Sardegna per l’estate per noi basta e avanza ora” ha detto Giorgia. E che dire delle fedi? “Super classiche, in oro e senza fronzoli… - le ha descritte la Palmas – Abbiamo scritto all’interno la data e nella sua il mio nome e nella mia il suo nome”.

E infine un consiglio ai fan: “Guarda fuori dalla finestra, senti i rumori, i profumi, la vita c’è e va avanti, falla valere, sorridi e concentrati su tutto quello che di positivo ci può essere. I momenti di buio, i problemi, credimi ce li abbiamo tutti, ma bisogna essere felici per questa vita che ci è stata data e farla splendere al meglio che riusciamo”.

