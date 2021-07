Giorgia Palmas e Filippo Magnini in Sardegna, prima vacanza da marito e moglie

Ha tutta l'aria di una luna di miele, la vacanza che Filippo Magnini e Giorgia Palmas stanno trascorrendo in Sardegna, la prima da marito e moglie. Amore, coccole, risate e tuffi nel mare cristallino sono gli ingredienti base della loro fuga al caldo insieme alle figlie Sofia (che la ex velina ha avuto 13 anni fa da Davide Bombardini ) e Mia , nata a settembre. Sui social condividono le immagini più belle, sfoggiando i corpi scolpiti al sole e non perdendo occasione per le dichiarazioni d'amore.

Giorgia e Filippo si sono sposati a maggio con una cerimonia intima e riservata. Il viaggio di nozze in piena regola per ora è stato messo in stand by, ma con l'estate entrata nel vivo hanno voluto concedersi una vacanza in uno dei loro luoghi del cuore. Con tutta la famiglia al seguito sono volati a Cagliari, nella terra natale di lei. Da lì postano cartoline social che rubano il cuore ai follower, con baci romantici al tramonto, coccole in spiaggia e bagnetti in mare con la piccola di casa.

Sulle spiagge sarde la Palmas dà il meglio di sè, sfoggiando in bikini le curve perfette e abbronzate. In quanto a fisico, Magnini non è da meno con gli addominali scolpiti esibiti nelle foto in costume. Si mettono in posa per i flash in tutto il loro splendore, complici e felici. Si amano e non perdono occasione di dichiararselo, insieme formano una coppia stupenda e con le cucciole di casa una famiglia felice e affiatata.

