Giorgia Palmas a Dubai con Filippo Magnini e le bambine

Fuga al caldo per Giorgia Palmas e Filippo Magnini , che nei primi giorni del 2022 volano a Dubai insieme alle figlie Sofia e Mia e ai genitori del nuotatore. Visitano l'Expo lasciandosi incantare dal padiglione dell'Italia e si godono momenti di relax in piscina o la sera in riva al mare, senza dimenticare le cartoline social per i follower ai quali raccontano la loro avventura.

"Siamo un po' stressati" dice ironico Filippo che si riprende insieme a suo padre Gabriele in costume a bordo piscina, con i piedi a mollo nella vasca che si estende come un laghetto nel villaggio turistico che hanno scelto per le vacanze. Sfoggia i muscoli mentre si rilassa in acqua e poi via alla scoperta dei padiglioni dell'Expo: "La bellezza unisce le persone", scrive postando la foto della famiglia di vacanzieri al gran completo.

Sono una famiglia davvero affiatata, e con Mia sono pieni di attenzioni. Giorgia la segue nelle sue scoperte, Filippo si assicura che non perda nessun dettaglio, e anche Sofia è amorevole con la sorellina e la accompagna per mano. In giro per l'esposizione, la Palmas resta senza fiato davanti a tanta bellezza. Proprio come succede ai suoi follower che la ammirano in costume intero nelle foto social. Lei pubblica gli scatti con pose da diva, ma poi condivide anche i retroscena più divertenti.

