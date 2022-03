Giorgia Palmas, weekend sul lago d'Orta per i suoi 40 anni

Per il suo 40esimo compleanno non poteva chiedere di meglio e la giornata che i suoi cari hanno organizzato per lei a Orta San Giulio è stata bellissima. Allegria, amicizia e amore non sono mancati, non poteva esserci regalo più bello.

Giorgia ha trascorso una giornata in un posto speciale. C'era stata a novembre con Filippo e Mia e le era rimasto nel cuore, quindi è stato facile per la sua squadra di amici sceglierlo come location per i festeggiamenti. Una fuga dalla frenesia di Milano, con la tranquillità del lago d'Orta a fare da sfondo, tra passeggiate sul pontile, chiacchiere e balletti da condividere sui social.

"Grazie a questi 40 anni che mi hanno saputo stupire, grazie a mio marito che mi ha travolto con una sorpresa dopo l’altra oggi e grazie alla Vita che mi fa sentire una persona così fortunata. 40 anni e sentirli tutti, perché li ho vissuti e sono felice così, questo compleanno non lo dimenticherò mai" ha scritto la Palmas su Instagram condividendo le foto della giornata.

Non è mancata la dedica romantica di Magnini, che ha celebrato con parole dolcissime il giorno speciale della moglie: "Tanti auguri amore mio. Sei tutto quello che ho sempre desiderato anzi di più. Ma ti merito? Non lo so ma farò sempre di tutto per riempire la tua vita e quella delle nostre due principesse d’amore. La tua felicità è la mia felicità forse è questo il nostro segreto. Cmq… 40 anni? Ma va impossibile. Sei troppo gnocca".

C'era anche Elena Barolo nel gruppo dei festaioli, amica inseparabile di Giorgia dai tempi di "Striscia la notizia" e sua testimone di nozze: "Per i tuoi 40anni, due scatti che racchiudono i nostri 20anni assieme: per inaugurare un capitolo di altri migliaia di fotogrammi di vita assieme. Perché L’amicizia vera, è una cosa speciale. Buon compleanno mia Gio", ha scritto.

Tantissime dimostrazioni d'affetto anche dagli amici vip (Melissa Satta, Susanna Messaggio, Roberta Sinopoli...) e dai follower. Per questo compleanno la Palmas non poteva chiedere di più.