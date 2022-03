Filippo Magnini si è laureato: 110 e lode in Scienze motorie

Alle sue tantissime medaglie e ai titoli guadagnati a suon di vasche in piscina nei tornei pù importanti ora può aggiungere una laurea con 110 e lode in Scienze motorie. Ha postato sui social il video della proclamazione subito dopo aver discusso la tesi, raccogliendo i complimenti dei follower ma soprattutto l'orgoglio della moglie Giorgia Palmas e quello dei genitori. Ma da bravo sportivo, ha già in mente un nuovo obiettivo...

La laurea è motivo di grande orgoglio per Filippo, giustamente fiero di sé e del risultato ottenuto. Sui social risponde alle domande dei follower, ammettendo di aver avuto difficoltà a conciliare famiglia, lavoro e studio (anche perché, spiega, riprendere i libri in mano dopo anni di stop non è semplice). Per fortuna c'era Giorgia al suo fianco, che l'ha sempre aiutato e sostenuto. Ora che ha la corona d'alloro in testa, l'ex nuotatore pensa già a una specializzazione da prendere mentre si dedica a progetti lavorativi con l'Università Bocconi.

"Wow che emozione. Ora si festeggia. Felicissimo di aver portato avanti e concluso il mio percorso universitario parallelamente a quello sportivo, ok nello sport sono stato più veloce… sei contenta Mamma?" scrive Filippo sui social. Giorgia replica: "Che orgoglio! Grande Amore mio" e poi postando una foto con lui: "Sono una donna fortunata e… molto orgogliosa. 110 e lode Dottor Magnini mille complimenti per te non bastano".

La serata dedicata ai festeggiamenti? Non esattamente. Magnini pubblica le storie con la Palmas abbracciati nella notte milanese: "Dove mi porti a festeggiare?" chiede lui. "Al corso prematrimoniale!" risponde lei ridendo. Già perché tra poco la coppia, già unita in municipio, si dirà sì in chiesa. Un nuovo traguardo è già all'orizzonte...

