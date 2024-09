Per la sua festa di compleanno, Mia è vestita come la principessa Merida. "Ribelli ma dolci dolci" scrive Giorgia Palmas condividendo una foto di sua figlia accanto al cartonato dell'eroina del film di animazione. Su Instagram la showgirl e Filippo Magnini hanno postato uno scatto della giornata insieme a un dolce post: "Dobbiamo attingere dalle favole più belle per poter descrivere l’avventura che è iniziata esattamente 4 anni fa quando sei nata tu, piccola nostra Mia, tu che sei un vulcano vero di energia e amore, tu che sei luce e sorpresa quotidiana… tu che hai un carattere tanto forte da averci 'spiegato' che le regole sono fatte apposta per essere infrante, tu che sai essere la creatura più dolce del mondo e che ci fa sciogliere tutte le volte che ci dice 'staremo per sempre insieme'… Noi che abbiamo i cuori che battono all’unisono con il tuo… È il tuo compleanno piccola principessa ribelle, e la tua mamma “con i capelli magici' e il tuo papà 'fortissimo' ti amano in un modo che non si può descrivere. Sei vita Mia, ti amiamo e ti adoriamo".