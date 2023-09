“La vita cara piccola Mia è un viaggio meraviglioso e in questi 3 anni si è trasformata in una splendida avventura grazie a te. In ogni respiro, in ogni battito del cuore, nella mia anima ci sono i tuoi mille sorrisoni, i tuoi occhioni profondi, i nostri sogni, amo tenere la tua manina stretta nella mia e sarà così per sempre, buon compleanno piccola nostra principessa Mia, 3 anni d’amore infinito – hanno scritto in un post congiunto Giorgia Palmas e Filippo Magnini - Ti amiamo tantissimo”. E il nuotatore 41enne ha aggiunto emozionato: “E io piango”. Poi postando le immagini che lo ritraggono insieme alla figlia ha commentato: “Tanti Auguri Mia, 3 anni di te! Tre anni che hai riempito i nostri cuori, tre anni che mi hai reso consapevole di quello che voglio fare per il resto della mia vita… il papà”.