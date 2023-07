Fisico pazzesco e sorriso contagioso, la ex velina è perfetta in bikini ma ai follower confida: “Ho una diastasi addominale importante dovuta alle gravidanze ma non sono intervenuta e non credo che interverrò chirurgicamente, mi sono concentrata sull'allenamento, soprattutto quest'anno”.

Leggi Anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini, anniversario di nozze in Egitto

Di diastasi addominale, cioè l’allontanamento dei due muscoli retti addominali a causa del rilasciamento dei tendini della linea mediana, soffriva anche Noemi Bocchi e la compagna di Francesco Totti si è sottoposta a intervento chirurgico. Diversa invece, l’opinione di Giorgia Palmas che alla domanda dei fan su come recuperare, lei replica: “Sinceramente ci ho fatto un po' pace con la testa, nel senso che so che in certe posizioni si nota molto e in certi giorni posso avere la tendenza a gonfiori più facili ma amen, va bene così, ho anche una smagliatura alla stessa altezza (sull'ombelico) e amen anche per quello”.



Le vacanze in Sardegna Giorgia Palmas si gode le vacanze nel Sud della Sardegna nella sua terra natale mostrando le spiagge più belle sui social, l’acqua cristallina, il Maestrale che le scompiglia i capelli. Con lei il marito Filippo Magnini, 41 anni compiuti a febbraio, e le figlie, di cui va molto fiera. “A settembre Mia inizierà l'asilo e Sofia continuerà nel suo percorso con il secondo anno di High School”. Racconta orgogliosa di Sofia alle prese con il primo volo da sola e di Mia un vulcano. "Ha un carattere fortissimo - dice la Palmas della secondogenita avuta da Filippo Magnini - ultimamente alterna momenti di tranquillità e dolcezza assoluta a cambi d'umore, ma ha 2 anni e mezzo ed è normale, noi proviamo a farla ragionare, sicuramente ci vuole pazienza. Però davvero un personaggio, ci fa molto ridere ed è molto coccolona, soprattutto è una chiacchierina pazzesca".