Filippo Magnini spegne 41 candeline, ecco il party con Giorgia Palmas

In un wine bar di Ponte Milvio ha riunito gli amici più cari per una cena tra canti, balli e divertimento. “Con il mio cuore… nel mio luogo del cuore e con le persone del cuore… Love my life” ha scritto il nuotatore postando l’album della serata speciale. Prima aveva soffiato le candeline a casa a Milano con la sua bimba Mia, avuta dalla moglie due anni e mezzo fa.





Il party a Roma Per Filippo Magnini una festa in grande stile organizzata da Giorgia Palmas con gli amici di sempre. Lo sportivo prima ha caricato sui social tutte le dediche e le foto ricevute per il suo 41esimo compleanno, poi ha aperto le danze al party vero e proprio che si è svolto a Roma. Insomma, per la coppia una trasferta romana inaspettata per brindare in un wine bar di Ponte Milvio, un luogo del cuore di Magnini. C’erano le persone più vicine allo sportivo e alla modella dagli amici ai nuotatori. Per lui una torta golosa ricca di cioccolatini e tanti baci dalla moglie. Il campione di nuoto, vincitore di due titoli mondiali, è apparso in splendida forma. Palestrato e sempre attento al fisico, indossava un completo blu con una tshirt nera che metteva in evidenza i suoi muscoli.

La torta a Milano Prima di partire per la trasferta romana, Filippo Magnini e Giorgia Palmas, 40 anni, hanno festeggiato a casa a Milano. La ex velina ha fatto trovare una torta decorata con la frutta per il campione e ha postato sui social un reel che racchiude i momenti più importanti della coppia con una dolcissima dedica che ha commosso tutti. “Buon compleanno all’uomo che ha completato la mia vita, spettinato le mie giornate, accarezzato l’anima e riempito il cuore. Buon compleanno marito mio stupendo, oggi è la tua giornata e sono 41… (portati sempre alla grande). Sempre e per sempre. Ti amo” ha scritto la Palmas ricambiata dai cuoricini di Filippo che ha aggiunto: “Sarà l’età… ma io piango a vedere questo video. Grazie amore per amarmi e dimostrarmelo ogni secondo. Sempre e per sempre”. Il post è stato inondato da una pioggia di like degli amici: da Melissa Satta (“Penso che con questo video ci emozioniamo un po’ tutti” ha scritto) a Elena Barolo, che insieme ad Alessandro Martorana ha fatto da Cupido alla coppia ed è stata anche testimone di nozze.





La vita privata di Filippo Filippo Magnini, che vanta nel suo passato sentimentale una lunga relazione con Federica Pellegrini, si è sposato con la ex velina sarda Giorgia Palmas per ben due volte: la prima con cerimonia civile a Palazzo Reale nel 2021 e l’anno successivo in chiesa con un party da favola. Insieme vivono a Milano, hanno una figlia Mia, di due anni e mezzo, e con loro c’è anche la primogenita della Palmas, Sofia, che la showgirl ha avuto da una precedente relazione con l’ex calciatore Davide Bombardini. Hanno tre cagnolini Cocco, Polpetta e Sansone.