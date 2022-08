Giorgia Palmas sirena sexy in vacanza in Sardegna

La ex velina è radiosa mentre si gode il mare della sua terra d'origine e sui social posta foto che fanno sognare, mentre posa in bikini in versione sirena sexy immersa in paesaggi paradisiaci.

Leggi Anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini come in una favola, baci e amore in vacanza con le figlie

"Al mare, non chiedetemi se sono felice, credo sia evidente" scrive Giorgia a corredo di uno scatto in cui è traspare tutta la sua felicità. In barca prende il largo e si tuffa, sul bagnasciuga si rilassa e si mette in posa mettendo bene in mostra il suo fisico perfetto, per la gioia dei follower.

Con la Palmas al mare c'è anche Magnini che è sempre più pazzo di lei. La ex velina pubblica uno scatto che la ritrae bellissima e selvaggia, con i capelli mossi scompigliati dal vento. Lui la ricondivide nelle sotrie e commenta: "Io vado a letto contento".