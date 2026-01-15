Federica Pellegrini, l'allenamento col pancione divide il web

La campionessa in dolce attesa ha condiviso sui social un video in cui si allena. È polemica tra i follower
Completino sportivo, pesi e macchinari. Federica Pellegrini, ora al settimo mese di gravidanza, vive la seconda maternità con la stessa grinta che la caratterizzava in vasca. L'atleta si mostra su Instagram mentre si allena con pesi e macchinari, in un video che ha diviso la sezione commenti tra plausi e polemiche.
"La forza di una donna (al settimo mese). Ovviamente il tutto si fa sempre sotto stretta supervisione medica, ed essere un atleta aiuta!!", ha scritto la campionessa. Un appunto importante per rassicurare i follower e sottolineare che nessun esercizio è improvvisato.
Nonostante la specifica, il video ha scatenato una bufera di commenti contrastanti. Al centro, la preoccupazione per l'intensità dello sforzo fatto da Federica. "Non esagerare", "Io farei più attenzione" o "Certi esercizi li eviterei", scrivono alcuni utenti preoccupati per la salute dell'atleta. Non è mancato, tuttavia, il supporto di chi considera importante mantenersi in forma anche in gravidanza. Diversi follower hanno, infatti, risposto alle critiche: "è un'atleta olimpica, non la signora Peppina che si improvvisa in palestra", "Non ha bisogno di consigli una professionista come lei che ha vinto tutto", scrivono.