Federica Pellegrini, l'allenamento col pancione divide il web

Nonostante la specifica, il video ha scatenato una bufera di commenti contrastanti. Al centro, la preoccupazione per l'intensità dello sforzo fatto da Federica. "Non esagerare", "Io farei più attenzione" o "Certi esercizi li eviterei", scrivono alcuni utenti preoccupati per la salute dell'atleta. Non è mancato, tuttavia, il supporto di chi considera importante mantenersi in forma anche in gravidanza. Diversi follower hanno, infatti, risposto alle critiche: "è un'atleta olimpica, non la signora Peppina che si improvvisa in palestra", "Non ha bisogno di consigli una professionista come lei che ha vinto tutto", scrivono.