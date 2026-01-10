Federica Pellegrini mostra il pancione in bikini  a Dubai

L'ex nuotatrice è molto gelosa del marito Matteo Giunta: "Io ho vissuto l'ambiente da atleta, so cosa vuol dire"
© instgram
Incinta della sua seconda figlia, Federica Pellegrini condivide con un post su Instagram alcune foto del suo pancione scattate durante una vacanza a Dubai con la famiglia. Un momento in famiglia pieno d'amore.
La campionessa 37enne si prepara insieme al marito Matteo Giunta, ad accogliere la sua secondogenita. A dicembre la coppia aveva annunciato la gravidanza con un post: "Inaspettata, come le sorprese più belle...Ti aspettiamo piccolina...", si legge sotto il tenero scatto in cui compare anche la primogenita Matilde, mentre accarezza il pancione della mamma. Numerosi i commenti di follower e personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, da Tania Cagnotto a Fabio Fognini, fino a Victoria Cabello e Federica Nargi.
L'ex campionessa olimpionica ha scelto Dubai come meta per trascorrere le vacanze invernali e per festeggiare il 3 gennaio il terzo compleanno di Matilde. Su Instagram il post celebrativo con una dedica profonda: "Vita mia", al corredo di uno scatto della piccola con il mare alle spalle. La famiglia Pellegrini-Giunta si prepara ora per il rientro a casa dove presto accoglieranno la loro seconda figlia.
Federica Pellegrini ha, recentemente, confessato di essere molto gelosa del marito Matteo Giunta, nonostante sia migliorata negli anni della relazione. "Io ho vissuto l'ambiente da atleta, so cosa vuol dire: questo sta in vasca... gli passano davanti alla faccia, tutte belle, tutte in costume" ha detto scherzando.