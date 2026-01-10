Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
SCATTI SOCIAL

Federica Pellegrini mostra il pancione in bikini  a Dubai

L'ex nuotatrice è molto gelosa del marito Matteo Giunta: "Io ho vissuto l'ambiente da atleta, so cosa vuol dire" 

10 Gen 2026 - 07:55
© instgram

© instgram

Incinta della sua seconda figlia, Federica Pellegrini condivide con un post su Instagram alcune foto del suo pancione scattate durante una vacanza a Dubai con la famiglia. Un momento in famiglia pieno d'amore. 

 

La famiglia si allarga

 La campionessa 37enne si prepara insieme al marito Matteo Giunta, ad accogliere la sua secondogenita. A dicembre la coppia aveva annunciato la gravidanza con un post: "Inaspettata, come le sorprese più belle...Ti aspettiamo piccolina...", si legge sotto il tenero scatto in cui compare anche la primogenita Matilde, mentre accarezza il pancione della mamma. Numerosi i commenti di follower e personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, da Tania Cagnotto a Fabio Fognini, fino a Victoria Cabello e Federica Nargi.

Leggi anche

Vacanze finite per Federica Pellegrini, sui social il racconto della prima estate da mamma

Federica Pellegrini: "Durante il parto ho perso il battito della bambina"

Il post di auguri per Matilde

 L'ex campionessa olimpionica ha scelto Dubai come meta per trascorrere le vacanze invernali e per festeggiare il 3 gennaio il terzo compleanno di Matilde. Su Instagram il post celebrativo con una dedica profonda: "Vita mia", al corredo di uno scatto della piccola con il mare alle spalle. La famiglia Pellegrini-Giunta si prepara ora per il rientro a casa dove presto accoglieranno la loro seconda figlia.

Gelosa del marito

 Federica Pellegrini ha, recentemente, confessato di essere molto gelosa del marito Matteo Giunta, nonostante sia migliorata negli anni della relazione. "Io ho vissuto l'ambiente da atleta, so cosa vuol dire: questo sta in vasca... gli passano davanti alla faccia, tutte belle, tutte in costume" ha detto scherzando.  

Ti potrebbe interessare

federica pellegrini
gravidanza
matteo giunta

Sullo stesso tema