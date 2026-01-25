Gabriel Garko: “Mi sono sposato due anni fa”
L’attore, ospite a "Verissimo" insieme ad Anna Safroncik, si racconta: “L’abbiamo comunicato alle nostre famiglie il giorno stesso”
"Io in questo momento sono sereno, sto bene, ho trovato il mio equilibrio, ho il mio compagno da quasi quattro anni" ha detto l'attore Gabriel Garko, ospite a "Verissimo" insieme ad Anna Safroncik per presentare la nuova serie tv di Canale 5 "Colpa dei sensi".
Alla domanda di Silvia Toffanin: "Ti piacerebbe sposarti?" l'attore ha risposto: "Già fatto due anni fa" mostrando poi l'anello di fidanzamento e la fede nuziale.
"La mia vita pubblica, quella diciamo quando ci sono stare storie inventate quella con Eva soprattutto, è sempre stata molto pubblica perché era una fiction, trattata allo stesso modo, poi ho avuto altre storie, con Manuela e altre persone e le ho tenute riservate, cioè io stavo sempre molto attento che non ci fossero paparazzi, perché le storie vere le ho sempre tenute per me. Poi la storia con Manuela è venuta fuori per un motivo o per un altro", ha raccontato l'attore.
"Nella mia vita privata io tengo tantissimo alla privacy perché non sono d'accordo a dover dire sempre tutto", ha spiegato Gabriel Garko.
"Quando ho preso questa decisione perché stavo veramente bene - ha raccontato l'attore - ho organizzato tutto in maniera tale che non uscisse la notizia, anche se non era semplicissimo. L'abbiamo fatto il due di dicembre così eravamo vicino a Natale e ho detto forse la gente è distratta nel fare pacchettini quindi all'anagrafe non si rendono conto di costa stanno scrivendo, ho pensato io ed è successo".
"Non l'ho comunicato a nessuno, neanche alla mia famiglia - ha detto l'attore - l'abbiamo comunicato alle nostre famiglie il giorno stesso ed eravamo quattro, in comune, da soli, chiusi, blindati, era una cosa che volevo fare per me, non è che non avevo voglia di condividerla, l'ho condivisa con le persone che mi stavano intorno".
"Adesso era anche arrivato il momento di dirlo perché poi diventano quelle cose che sembra che le nascondi per qualche motivo, siccome nella mia vita ho già nascosto troppo e non ho più voglia di nascondere nulla, oggi lo dico", ha concluso poi l'attore.