Gabriel Garko: “Mi sono sposato due anni fa”

"Nella mia vita privata io tengo tantissimo alla privacy perché non sono d'accordo a dover dire sempre tutto", ha spiegato Gabriel Garko.

"Quando ho preso questa decisione perché stavo veramente bene - ha raccontato l'attore - ho organizzato tutto in maniera tale che non uscisse la notizia, anche se non era semplicissimo. L'abbiamo fatto il due di dicembre così eravamo vicino a Natale e ho detto forse la gente è distratta nel fare pacchettini quindi all'anagrafe non si rendono conto di costa stanno scrivendo, ho pensato io ed è successo".