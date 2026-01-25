Gabriel Garko: “Ho vissuto momenti complicati”
L’attore, ospite a "Verissimo" insieme ad Anna Safroncik, ha raccontato le difficoltà della sua carriera: “La solitudine può anche essere la tua forza”
"Il primo film che ho fatto è stato con Dino Risi e si intitolava Vita coi figli insieme a Monica Bellucci e Giancarlo Giannini, ero totalmente inesperto", l'attore Gabriel Garko, ospite a "Verissimo" insieme ad Anna Safroncik per presentare la nuova serie tv di Canale 5 "Colpa dei sensi", ripercorre i suoi trentacinque anni di carriera.
"Ci sono stati molti momenti complicati, da quelli in cui ho avuto attacchi da parte dei giornalisti, sui social e quant'altro, non molto belli", ha raccontato l'attore.
"È un lavoro meraviglioso che ho scelto di fare io - ha aggiunto - ma comunque quando inizi non c'è un libretto di istruzioni, gestire il successo, la fama, non è così facile perché comunque vuol dire avere accanto tante persone false, essere tanto soli".
"Fino a che non ti rendi conto che questa solitudine può essere anche la tua forza - ha detto l'attore - e non stai molto attento a tutte le lusinghe che ti vengono fatte però da persone fondamentalmente false, passi per forza quella fase, io l'ho già passata".
"I miei amici sono veramente pochissimi, ho a fianco persone di cui mi fido, mi sono accorto che mi piace dare fiducia alle persone però purtroppo a volte devo tenermi", ha concluso l'attore.