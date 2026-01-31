Thais Wiggers: "Oggi c'è una nuova persona nella mia vita, ha 25 anni più di me"

Mamma di Julia, avuta da Teo Mammucari, la donna è invece certa di non voler allargare la famiglia: "Bambini? Direi di no. Mia figlia ha 17 anni e mi sono dedicata completamente a lei. Ora ci sarebbe un divario troppo grande. Vederla crescere è meraviglioso e sto riscoprendo la mia libertà. Adoro i piccoli, ma non ho più voglia di tornare a notti insonni e pannolini".