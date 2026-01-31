Thais Wiggers: "Oggi c'è una nuova persona nella mia vita, ha 25 anni più di me"
L’ex velina di "Striscia la Notizia" parla a "Verissimo" dell’uomo che le ha fatto nuovamente battere il cuore
© Da video
Thais Wiggers, ospite a "Verissimo", ha deciso di affrontare le critiche nate dopo la diffusione delle prime foto insieme al suo nuovo compagno. "Quando quelle immagini sono circolate, ci sono rimasta male per due motivi: stavamo uscendo insieme da appena quattro mesi, quindi per me era troppo presto per rendere pubblica una nuova storia. Inoltre, quegli scatti non raccontavano davvero ciò che stavamo vivendo", spiega.
La differenza d’età tra i due — ben 25 anni — ha alimentato molte discussioni, ma l'ex velina di "Striscia la Notizia" non sembra affatto turbata: "Nonostante lo scarto anagrafico, lui è energico, dinamico, molto più giovane dello stereotipo che ci si immagina. E poi non è una novità per me: anche con Teo, il padre di mia figlia, c’erano vent’anni di differenza".
Parlando del nuovo amore, la showgirl, oggi quarantenne, aggiunge: "È brasiliano come me, ma vive in Inghilterra, dove studiano i suoi figli. Questa affinità culturale mi fa sentire a casa".
Guardando avanti, Wiggers confida di non aver perso la speranza di costruire qualcosa di duraturo: "In amore non sono stata particolarmente fortunata, ma continuo a credere nel 'per sempre'". E sul matrimonio non chiude affatto la porta: "Non mi sono mai sposata. Sarebbe davvero emozionante".
Mamma di Julia, avuta da Teo Mammucari, la donna è invece certa di non voler allargare la famiglia: "Bambini? Direi di no. Mia figlia ha 17 anni e mi sono dedicata completamente a lei. Ora ci sarebbe un divario troppo grande. Vederla crescere è meraviglioso e sto riscoprendo la mia libertà. Adoro i piccoli, ma non ho più voglia di tornare a notti insonni e pannolini".