Thais Wiggers ha un nuovo compagno e rivela: "Sono felice"

L’ex velina intercettata a Milano a braccetto di un uomo, con cui ha confermato di avere una relazione
Thais Wiggers ha un nuovo compagno. I paparazzi del settimanale Diva e Donna li hanno fotografati insieme a spasso per Milano e la stessa ex velina ha confermato: "Ci stiamo frequentando da poco, sono felice e vedremo come andrà". Qualche mese fa aveva detto di sognare il matrimonio, e chissà se non sia lui l’uomo giusto con cui realizzare questo desiderio.
Thais Wiggers e il suo compagno, di cui non si conosce l’identità, sono stati fotografati mentre passeggiavano. Sportiva e casual, l’ex velina indossava maglietta bianca e jeans, mentre il suo accompagnatore ha scelto uno stile simile, con giubbotto marrone e sneakers. Chiacchierano e camminano tenendosi a braccetto, mostrando complicità.
Non ci sono informazioni sul nuovo fidanzato e nemmeno è chiaro da quanto tempo si stiano frequentando. A febbraio, l’ex velina aveva parlato a Verissimo della sua situazione sentimentale, dicendo: "Ora ho accanto una persona meravigliosa che mi sostiene e mi mette le ali. È molto bello avere una persona così. Stiamo andando avanti a piccoli passi". Ma quello con cui è stata paparazzata è lo stesso uomo a cui aveva accennato?
"Non sono stata fortunata in amore", aveva dichiarato Thais Wiggers durante la stessa intervista. L’ex velina ha avuto una relazione con Teo Mammucari dal 2006 al 2009, dalla quale è nata Julia nel 2008. Dopo la rottura, i rapporti tra gli ex sono stati altalenanti e non sempre distesi. Dal 2010 al 2018, la showgirl brasiliana è stata legata a Paul Baccaglini, morto a settembre di quest’anno. "Purtroppo le vicissitudini della vita ci hanno portato lontani... Nonostante non ci sentissimo più da anni, restavano comunque i bei ricordi di un periodo intenso e importante passato insieme", ha commentato lei. Nel 2023 aveva presentato ai follower Filippo Pisani D'Arcano, con una foto in cui gli carezzava il volto e la didascalia: "Sei tutto quello che ho sempre sognato ma pensavo non esistesse... la perfezione esiste e noi la meritiamo". Tra loro però non è durata a lungo.