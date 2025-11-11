Thais Wiggers ha un nuovo compagno e rivela: "Sono felice"

"Non sono stata fortunata in amore", aveva dichiarato Thais Wiggers durante la stessa intervista. L’ex velina ha avuto una relazione con Teo Mammucari dal 2006 al 2009, dalla quale è nata Julia nel 2008. Dopo la rottura, i rapporti tra gli ex sono stati altalenanti e non sempre distesi. Dal 2010 al 2018, la showgirl brasiliana è stata legata a Paul Baccaglini, morto a settembre di quest’anno. "Purtroppo le vicissitudini della vita ci hanno portato lontani... Nonostante non ci sentissimo più da anni, restavano comunque i bei ricordi di un periodo intenso e importante passato insieme", ha commentato lei. Nel 2023 aveva presentato ai follower Filippo Pisani D'Arcano, con una foto in cui gli carezzava il volto e la didascalia: "Sei tutto quello che ho sempre sognato ma pensavo non esistesse... la perfezione esiste e noi la meritiamo". Tra loro però non è durata a lungo.